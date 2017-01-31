Профицит платежного баланса в 2016 году превысил 1,3 млрд грн
Профицит сводного платежного баланса Украины по итогам прошлого года вырос до $1,346 млрд по сравнению с $849 млн в 2015 году. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.
Регулятор объясняет рост показателя увеличением в 2016 году до $4,618 млрд чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
Определяющим для положительной динамики финансового счета стал чистый приток по операциям частного сектора в объеме $5,464 млрд, отмечает НБУ.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году вырос на 13% - до $3,448 млрд. Львиную долю обеспечило переоформление банками долга в уставный капитал, что улучшило показатель поступлений инвестиций в банковский сектор на $2,2 млрд. На эту сумму сократилась задолженность перед нерезидентами по межбанковским кредитам.
Рост дефицита текущего счета платежного баланса обусловлен как сокращением экспорта товаров, так и восстановлением роста импорта.
По итогам прошлого объем экспорта товаров сократился на 5,2% - до $33,571 млрд, тогда как импорт товаров вырос на 3,8% - до $40,364 млрд.
Регулятор отмечает, что в 2016 году положительная динамика зафиксирована только в экспорте продовольственных товаров, где удалось достичь 5,4% роста за счет повышения стоимостных объемов экспорта масла и семян масличных на 15,1%.
Снижение экспорта по другим группам было вызвано неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, особенно в первой половине года, действием торговых ограничений со стороны РФ и рядом других сдерживающих факторов.
Больше всего сократился экспорт химической промышленности (на 24,8%), продукции машиностроения (17,8%), черных и цветных металлов (11,6%).
В географическом разрезе больше всего сократился экспорт в РФ - на 25,8%. Объем экспорта в страны ЕС возрос на 2,4%, а его удельный вес в общем экспорте - до 31,9%.
Неэнергетический импорт увеличился на 16,2% (в 2015 году зафиксировано снижение на 34,6%). Больше всего при этом возрос импорт продукции машиностроения - на 37,9%, химической промышленности - на 10,1% и продовольственных товаров - на 13,4%.
Энергетический же импорт продолжал сокращаться (на 28%) - прежде всего, за счет снижения импорта природного газа.
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