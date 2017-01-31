Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту
Согласно оценкам мюнхенского института экономических исследований ifo, в 2016 г. Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту, вытеснив с этой позиции Китай. Об этом сообщает DW.
Показатель превышения экспорта над импортом, по предварительным подсчетам, составит $297 млрд (в пересчете €268 млрд), сообщил эксперт ifo Кристиан Гримме.
По его словам, активное сальдо торгового баланса в Китае составит примерно $245 млрд.
В 2015 г. Китай был на первом месте в мире по этому показателю, ФРГ - на втором. Рост превышения экспорта над импортом связан с процессами на мировом рынке, а не с политическим вмешательством в рыночные механизмы, заявило министерство экономики ФРГ. Ведомство предполагает, что уже в текущем году показатель активного сальдо торгового баланса Германии вновь снизится.
Наибольшее превышение импорта над экспортом ($478 миллиардов долларов), по расчетам ifo, отмечено во внешнеторговом балансе Соединенных Штатов.
Напомним, согласно данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 11 месяцев 2016 г. составило $2,32 млрд.
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