Госдолг Украины сократился в ноябре до $67,5 млрд
Совокупный государственный долг Украины в ноябре сократился на 1,19%, или на $0,81 млрд до $67,54 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 1 728,88 млрд грн, или $67,54 млрд против 1 742,64 млрд грн, или $68,35 млрд месяцем ранее. По состоянию на 1 января он составлял $65,506 млрд, или 1 572,18 млрд грн.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 464,55 млрд грн против 1 476,61 млрд грн месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 1 334,3 млрд грн).
При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,77%, или на $0,28 млрд до $36,09 млрд, тогда как прямой внутренний долг сократился на 1,58% до 540,70 млрд грн.
Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 264,33 млрд грн, или $10,33 млрд.
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