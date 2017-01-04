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Госдолг Украины сократился в ноябре до $67,5 млрд

04.01.2017 10:34
Совокупный государственный долг Украины в ноябре сократился на 1,19%
Фото: Getty Images

Совокупный государственный долг Украины в ноябре сократился на 1,19%, или на $0,81 млрд до $67,54 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 1 728,88 млрд грн, или $67,54 млрд против 1 742,64 млрд грн, или $68,35 млрд месяцем ранее. По состоянию на 1 января он составлял $65,506 млрд, или 1 572,18 млрд грн.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 464,55 млрд грн против 1 476,61 млрд грн месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 1 334,3 млрд грн).

При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,77%, или на $0,28 млрд до $36,09 млрд, тогда как прямой внутренний долг сократился на 1,58% до 540,70 млрд грн.

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 264,33 млрд грн, или $10,33 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госдолг
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