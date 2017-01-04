Госказначейство в 2016 году возместило НДС на 94,4 млрд грн

Крупнейшим получателем возмещения НДС в прошлом году стал АрселорМиттал

Государственная казначейская служба в 2016 году возместила НДС на сумму 94,405 млрд грн.



Крупнейшим получателем стала компания АрселорМиттал Кривой Рог, которой возместили НДС на 8,029 млрд грн. В тройку лидеров вошли также предприятия Кернел-Трейд (6,802 млрд грн) и Cargill (3,69 млрд грн).



Помимо них, десятку крупнейший получателей составили: Полтавский ГОК (2,77 млрд грн), Днепровский меткомбинат (2,74 млрд грн), Запорожсталь (2,3 млрд грн), ММК им. Ильича (2,235 млрд грн), Сантрейд (2,2 млрд грн), Нибулон (2,1 млрд грн).



В региональном разрезе больше всего компенсаций получили компании, зарегистрированные в Киеве (41,78 млрд грн), Днепропетровской (17,231 млрд грн), Запорожской (8,772 млрд грн), Донецкой (5,693 млрд грн) и Львовской (2,877 млрд грн) областях. Меньше всего Госказначейство возместило НДС фирмам из Луганской области (53,5 млн грн).



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