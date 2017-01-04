Минфин будет размещать ОВГЗ на основании анонимных заявок
Министерство финансов с 19 февраля будет размещать облигации внутреннего государственного займа на основании анонимных заявок. Об этом на официальном сайте сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
"Отныне при размещении ОВГЗ, до конечного срока поступления заявок, уполномоченные лица Национального банка и Министерства финансов будут иметь доступ только к информации о номерах и типах заявок участников. Доступа к другой информации, содержащейся в заявках участников размещения облигаций, они не будут иметь", - отмечает НБУ.
После окончания срока поступления заявок от участников размещения облигаций ограничения на доступ к информации, содержащиеся в этих заявках, будут частично сниматься. Только тогда уполномоченные лица НБУ и Минфина получат информацию о содержании конкурентных и неконкурентных заявок без указания наименований участников размещения облигаций.
Информация о перечне участников размещения облигаций будет становиться доступной для уполномоченных лиц НБУ и Минфина только с момента завершения операции по размещению облигаций и информирования участников о результатах их участия в размещении облигаций.
Такое решение было принято с целью сделать рассмотрение заявок участников размещения облигаций и принятия решения по их удовлетворению объективными и беспристрастными, подчеркивает регулятор.
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