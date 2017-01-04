Австрия выделит Донбассу гуманитарную помощь на €2 млн

Австрия выделит дополнительные €2 млн для оказания гуманитарной помощи гражданам Донбасса, сообщил глава австрийсеого МИДа Себастьян Курц

Австрия выделит Украине дополнительные €2 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц написал на своей странице в Twitter.



"Австрия выделит дополнительные €2 млн для оказания гуманитарной помощи людям в восточной Украине", - сообщил он.



3 января сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийской коллега прилетели в Мариуполь Донецкой области. На совместной пресс-конференции сегодня Курц подчеркнул необходимость минских соглашений. "Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.

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