НБУ сегодня купил у банков $20 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,691 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) на валютном аукционе сегодня, 4 января, купил у банков $20 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $42,7 млн по курсу от 26,65рн/долл до 26,9 грн/долл.



Курс отсечения в ходе аукциона составил 26,7 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона составил 26,691 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35%.



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