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ГФС опубликовала список крупнейших налогоплательщиков

04.01.2017 17:19
В список самых крупных налогоплательщиков этого года вошли более 2,5 тыс компаний
Фото: пресс-служба НБУ

Государственная фискальная служба опубликовала список крупных налогоплательщиков на 2017 год, в который вошли более 2,5 тыс компаний. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, с 2017 года крупными налогоплательщиками считаются компании, оборот которых от всех видов деятельности за последние четыре последовательных квартала превышает 1 млрд грн. В прошлом году эта сумма составляла 500 млн грн.

Ранее сегодня Государственная казначейская служба сообщала, что в 2016 году возместила НДС на сумму 94,405 млрд грн. Крупнейшим получателем стала компания АрселорМиттал Кривой Рог, которой возместили НДС на 8,029 млрд грн. В тройку лидеров вошли также предприятия Кернел-Трейд (6,802 млрд грн) и Cargill (3,69 млрд грн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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