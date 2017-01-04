ГФС опубликовала список крупнейших налогоплательщиков
Государственная фискальная служба опубликовала список крупных налогоплательщиков на 2017 год, в который вошли более 2,5 тыс компаний. Об этом сообщает УНИАН.
Согласно принятым изменениям в Налоговый кодекс, с 2017 года крупными налогоплательщиками считаются компании, оборот которых от всех видов деятельности за последние четыре последовательных квартала превышает 1 млрд грн. В прошлом году эта сумма составляла 500 млн грн.
Ранее сегодня Государственная казначейская служба сообщала, что в 2016 году возместила НДС на сумму 94,405 млрд грн. Крупнейшим получателем стала компания АрселорМиттал Кривой Рог, которой возместили НДС на 8,029 млрд грн. В тройку лидеров вошли также предприятия Кернел-Трейд (6,802 млрд грн) и Cargill (3,69 млрд грн).
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