НБУ на дополнительном аукционе купил еще около $4 млн

Средневзвешенный курс по результатам дополнительного валютного аукциона Нацбанка составил 26,6079 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) на дополнительном аукционе сегодня, 4 января, купил у банков $3,8 млн.



Ранее сегодня НБУ купил $20 млн.



Всего на дополнительный аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $6,3 млн по курсу от 26,6 грн/долл до 26,79 грн/долл.



Курс отсечения в ходе аукциона составил 26,65 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,6079 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35%.



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