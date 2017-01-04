НБУ на дополнительном аукционе купил еще около $4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) на дополнительном аукционе сегодня, 4 января, купил у банков $3,8 млн.
Ранее сегодня НБУ купил $20 млн.
Всего на дополнительный аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $6,3 млн по курсу от 26,6 грн/долл до 26,79 грн/долл.
Курс отсечения в ходе аукциона составил 26,65 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,6079 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35%.
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