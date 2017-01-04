Банкиры спрогнозировали курс гривни на год
Украинские банкиры ожидают сохранения волатильности курса гривни. Об этом пишет FinClub.
"На рынке в определенные периоды могут быть перекосы, связанные с сезонными особенностями экспорта/импорта, поэтому курсовой диапазон на следующий год довольно широкий - от 26,5 до 28 гривни за доллар", - говорит главный казначей Альтбанка Наталья Жиленко.
Директор казначейства Диамантбанка Алексей Цыганенко ставит чуть более широкий коридор: "В 2017 году доллар будет стоить 26-29 гривень. На курс будет влиять как внутренняя, так и внешняя политическая ситуация".
Главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов поднимает верхний уровень еще выше. "Ожидаемый диапазон колебаний курса гривна-доллар на межбанковском рынке в 2017 году составит 26-30 грн/долл. Наш базовый прогноз среднегодового курса межбанковского рынка - 27,6 грн/долл", - говорит он.
Начало года, по мнению банкиров, будет довольно спокойным в плане курса.
"2017 год на валютном рынке должен начаться вполне спокойно, на нынешних позициях: межбанковский курс - в пределах 26-26,5 гривни за доллар, наличный - 27-27,5 гривни за доллар", - считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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