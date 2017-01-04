 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.08  27.88   EUR:  28.00  29.18
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банкиры спрогнозировали курс гривни на год

04.01.2017 18:28
Курсовые колебания сохранятся в этом году, считают эксперты украинских банков
Фото: пресс-служба НБУ

Украинские банкиры ожидают сохранения волатильности курса гривни. Об этом пишет FinClub.

"На рынке в определенные периоды могут быть перекосы, связанные с сезонными особенностями экспорта/импорта, поэтому курсовой диапазон на следующий год довольно широкий - от 26,5 до 28 гривни за доллар", - говорит главный казначей Альтбанка Наталья Жиленко.

Директор казначейства Диамантбанка Алексей Цыганенко ставит чуть более широкий коридор: "В 2017 году доллар будет стоить 26-29 гривень. На курс будет влиять как внутренняя, так и внешняя политическая ситуация".

Главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов поднимает верхний уровень еще выше. "Ожидаемый диапазон колебаний курса гривна-доллар на межбанковском рынке в 2017 году составит 26-30 грн/долл. Наш базовый прогноз среднегодового курса межбанковского рынка - 27,6 грн/долл", - говорит он.

Начало года, по мнению банкиров, будет довольно спокойным в плане курса.

"2017 год на валютном рынке должен начаться вполне спокойно, на нынешних позициях: межбанковский курс - в пределах 26-26,5 гривни за доллар, наличный - 27-27,5 гривни за доллар", - считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Экономика Украины: прогнозы и итоги, Курс гривни
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров