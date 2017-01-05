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НБУ купил у банков $68 млн

05.01.2017 14:50
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,3028 грн/долл

Национальный банк Украины 5 января из-за избытка предложения валюты над спросом купил на аукционе $67,8 млн по средневзвешенному курсу 26,3028 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Максимальный курс покупки валюты у банков на аукционе составил 26,35 грн за долл, минимальный - 26,2375 грн за долл, средневзвешенный - 26,3028 грн за долл.

Ранее сегодня директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко отмечал временное избыточное предложение валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

Чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни и одновременно пополнить международные резервы, НБУ сегодня объявил о проведении аукциона по покупке до $100 млн.

На текущей неделе Нацбанк уже провел два аукциона по покупке валюты, при которых приобрел $23,8 млн для пополнения международных резервов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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