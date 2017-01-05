Новогоднее обещание для экономического развития

Джозеф Стиглиц и другие экономисты Всемирного банка предлагают пересмотреть традиционные экономические принципы

Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, США выбрали президентом Дональда Трампа, эти события ярко продемонстрировали разочарование граждан развитых стран в глобализации. Правильно или нет, но они винят именно глобализацию (или, по крайней мере, методы управления глобализацией) в стагнации доходов, росте безработицы и чувства отсутствия безопасности.



Граждане развивающих стран начали выражать схожие настроения намного раньше. Глобализация принесла множество выгод странам развивающегося мира, однако многие в этих странах выступают против принципов неолиберальной экономики, лежащих в основе управления этим процессом. В частности, много критики в последние годы было высказано в адрес так называемого "Вашингтонского консенсуса", призывающего к неограниченной либерализации и приватизации, а также в адрес макроэкономической политики, которая фокусируется на инфляции, а не на занятости и экономическом росте. Не пришло ли время пересмотреть эти традиционные экономические принципы?

Просто сохраняя сбалансированный государственный бюджет и контролируя инфляцию, отдав все остальное на откуп рынкам, нельзя автоматически добиться устойчивого, инклюзивного роста экономики

Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (Sida) решило, что это вопрос, достойный размышления. Агентство пригласило 13 экономистов из разных стран мира (в том числе авторов этой статьи - четырех бывших главных экономистов Всемирного банка) ответить на него.



Мы пришли к выводу, что некоторые из идей, лежащих в основе традиционных подходов к экономическому развитию, действительно могли привести к появлению тех экономических проблем, с которыми столкнулся мир. В частности, сейчас уже очевидно, что, просто сохраняя сбалансированный государственный бюджет и контролируя инфляцию, отдав все остальное на откуп рынкам, нельзя автоматически добиться устойчивого, инклюзивного роста экономики. Помня об этом, мы выявили восемь общих принципов, которыми должна руководствоваться политика развития.



Во-первых, рост ВВП должен рассматриваться как средство для достижения цели, а не как цель сама по себе. Темпы роста экономики важны, прежде всего, потому, что они обеспечивают ресурсы, необходимые для улучшения различных аспектов человеческого благосостояния: занятость, устойчивое потребление, жилье, медицина, образование, безопасность.



Во-вторых, экономическая политика должна активно содействовать инклюзивному развитию. Власти не должны ждать, когда прилив экономического развития поднимет все лодки, они должны гарантировать, чтобы ни одна группа населения не осталась позади. Им следует напрямую заняться экономическими проблемами, которые причиняют столько страданий бедной части населения: начиная с безработицы и заканчивая неадекватным доступом к медицинским услугам и образованию.



Не говоря уже о моральных обязательствах, такой подход позволил бы также поддержать экономические показатели, которые могут пострадать из-за слишком высокого уровня неравенства в доходах, вызывающего социальное напряжение, политическую турбулентность и даже силовые конфликты. Более того, некоторые недавние, громкие политические события, в том числе Brexit и победа Трампа, были вызваны, в том числе, слишком высоким уровнем неравенства.



В третьих, экологическая устойчивость - это не вопрос выбора. На национальном уровне - рост доходов, создаваемый ценой ущерба окружающей среде, является неустойчивым, а следовательно, неприемлемым. На глобальном уровне - изменение климата ставит под угрозу здоровье, жизнедеятельность людей, места их проживания. Императив таков: меры по смягчению эффекта изменения климата и по адаптации к нему должны стать интегральной частью политики развития, а не приложением к ней, причем как на национальном, так и международном уровнях.



В-четвертых, необходим баланс между рынками, государством и обществом. В фундаментальном смысле рынки являются социальными институтами, они требуют регулирования с целью эффективно распределения ресурсов. В течение последней четверти века слабо регулируемые рынки стали главной причиной многих негативных экономических явлений, в том числе финансового кризиса 2008 года и неоправданно высокого уровня неравенства.

Новейшие технологические достижения вытесняют трудовые ресурсы, повышая долю капитала в доходах, а значит, и уровень неравенства

Для рыночных и нерыночных игроков в равной степени государство незаменимо в качестве эффективного регулятора. Со своей стороны, институты гражданского общества крайне необходимы, чтобы гарантировать эффективную и справедливую работу государства.



В-пятых, макроэкономическая стабильность требует гибкости проводимой политики. Традиционные политические рекомендации превратили в фетиш сбалансированность бюджета, причем иногда в ущерб макроэкономической стабильности. Более правильный подход - воспринимать баланс бюджета и счета текущих операций как среднесрочный ограничитель. В этом случае бюджетные стимулы, например государственные инвестиции, помогут оживить вялую экономику и заложить фундамент для долгосрочного роста экономики. Важно при этом гарантировать, чтобы в благоприятные времена осуществлялось качественное управление госдолгом и инфляционным давлением.



В-шестых, влияние технологических перемен на уровень неравенства требует особого внимания. Новейшие технологические достижения вытесняют трудовые ресурсы, повышая долю капитала в доходах, а значит, и уровень неравенства. Очевидно, что автоматизация позволяет компаниям тратить меньше на зарплаты, тем самым, увеличивая доходы акционеров.



К сожалению, проблема, которая, по сути, является проблемой отношений труд-против-капитала, зачастую изображается как проблема труд-против-труда: в развитых странах есть те, кто заявляет, что развивающиеся страны забирают у них рабочие места. Это приводит к отрицанию политики торговой открытости и к призывам к протекционизму. В реальности же необходимы меры, помогающие увеличивать человеческий капитал; адаптировать и совершенствовать инструменты перераспределения прибыли; повышать равенство в рыночных доходах, в том числе путем усиления переговорных позиций работников.

Социальные нормы, ценности и менталитет влияют на состояние экономики

В-седьмых, социальные нормы, ценности и менталитет влияют на состояние экономики. Экономика работает лучше, когда между людьми существует доверие. Социальные нормы способны также помочь обузданию коррупции и стимулировать добросовестные методы работы. Гражданское общество и власти должны, следовательно, пропагандировать соответствующие позитивные ценности и нормы.



В-восьмых, важную роль должно сыграть международное сообщество. Глобальные силы и различные национальные решения приводят к появлению внешних факторов, ограничивающих набор доступных властям мер. Вероятно, самым обсуждаемым свежим примером этого стало влияние монетарной политики развитых стран на приток и отток капиталов в развивающихся странах. Среди других примеров - миграционные ограничения, торговая политика, регулирование налоговых офшоров.



Лишь международные институты способны управлять внешними факторами, возникающими в результате подобных решений. Для того чтобы гарантировать справедливость и эффективность этого управления, крайне важно усилить голос развивающихся стран внутри этих институтов.



Как 2016 год окончился, так должен настать конец и для прежнего экономического мышления, создавшего столько экономических проблем и ставшего причиной такой политической бури. Предыдущий опыт экономического развития, а также прогресс в экономической мысли, обеспечили нас массой выводов о том, что именно работает, а что нет. Эти знания должны находиться в центре нового подхода к экономическому развитию, которое нужно миру.

Каушик Басу - бывший главный экономист Всемирного банка, профессор экономики в Университете Корнелл. Франсуа Бургиньон - бывший главный экономист Всемирного банка, почетный профессор экономики в Парижской школе экономики. Джастин Ифу Линь - бывший главный экономист Всемирного банка, профессор Пекинского университета. Джозеф Стиглиц - бывший главный экономист Всемирного банка, профессор Колумбийского университета

Copyright: Project Syndicate, 2017

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