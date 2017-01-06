НБУ отчитался о росте международных резервов

Международные резервы Украины за декабрь выросли на 1,8%

Международные резервы Украины на 1 января 2017 г. по предварительным данным НБУ составили $15,539 млрд (в эквиваленте). За месяц они выросли на 1,8%, сообщает пресс-служба регулятора.



Рост резервов в декабре 2016 г. обеспечили поступления в адрес Кабинета министров на сумму $607,9 млн. Эти средства Кабмин получил из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму $550,4 млн, а также 55,1 млн евро макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.



В то же время средства из валютных резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. На эти цели из резервов было потрачено $140,9 млн, в том числе $119,8 млн - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в американской валюте.



Кроме того, в конце декабря 2016 г. усилилась волатильность на межбанковском валютном рынке. Позитивное влияние, которое обеспечило поступление валютной выручки от экспорта зерновых и подсолнечного масла, было нивелировано временными факторами. Соответственно, Национальный банк лишь в течение последней недели декабря провел три аукциона по продаже иностранной валюты, на которых удовлетворил заявки участников на общую сумму $202,7 млн.



В целом в течение декабря 2016 г. Национальный банк Украины купил в ходе аукционов $115 млн, продал - $234,4 млн. Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком в течение последнего месяца 2016 г. составил $119,4 млн.



Всего за прошлый год международные резервы Украины выросли на $2,2 млрд или на 17%.



Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила $1,6 млрд.



Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму $1 млрд, а также связанного с программой МВФ официального финансирования. А именно - $1 млрд от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.



В то же время, как ранее и предупреждал Национальный банк, объем международных резервов на конец 2016 г. оказался ниже официального прогноза НБУ. Этот прогноз был основан на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 г. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму $1,3 млрд поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 г. международные резервы должны были вырасти до $17,5 млрд. Соответственно, неполучение этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался на $2 млрд меньше прогнозируемого.



По результатам 2016 г. объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка, сообщает регулятор.



Напомним, ранее Нацбанк заявил о том, что на текущей неделе наблюдается избыточное предложение иностранной валюты на межбанковском рынке.



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