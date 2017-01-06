НБУ продал банкам $55,2 млн
Национальный банк Украины (НБУ) на валютном аукционе сегодня, 6 января, продал банкам $55,2 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $63,5 млн по курсу от 26,6 грн/долл до 27,05 грн/долл.
Регулятор продавал валюту по курсу от 26,9 грн/долл до 27,05 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона составил 26,9768 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 14,5%.
Вчера, 5 января, Нацбанк, напротив, покупал валюту в объеме $67,8 млн. Средневзвешенный курс составил 26,3028 грн/долл, максимальный курс покупки валюты у банков составил 26,35 грн/долл, минимальный - 26,2375 грн/долл.
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