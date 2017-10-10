Минфин и НБУ завершили реструктуризацию 220 млрд грн госдолга
Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов завершили осуществления сделки с госдолгом (репрофайлинг) путем обмена облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ, на новые ОВГЗ.
Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ сейчас составляет 360,6 млрд грн, из которых под репрофайлинг попали облигации номиналом 219,6 млрд грн. Примерно 145,2 млрд грн от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности с уровнем инфляции, и еще около 74,4 млрд грн - в долгосрочные гривневые облигации различной срочности погашения с фиксированными процентными ставками. Остальные портфеля осталась без изменений (с фиксированным уровнем доходности).
"Погашение облигаций, по которым были проведены репрофайлинг, будет происходить равномерно - примерно по 12 млрд грн ежегодно до 2047 года. Такой подход к погашению основной суммы долга позволит равномерно распределить нагрузку на государственный бюджет в течение 30 лет", - пояснил министр финансов Александр Данилюк.
При этом, наличие одновременно облигаций с фиксированной и плавающей ставками обеспечит диверсификацию процентного риска. То есть в случае снижения рыночных процентных ставок Минфин будет платить меньше за счет наличия облигаций с плавающей ставкой, а в случае повышения ставок на рынке наличие облигаций с фиксированной ставкой будет сдерживать стоимость заимствований.
"Вместе с тем за счет привязки выплат по части облигаций с уровнем инфляции, репрофайлинг будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, согласованной с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции", - отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Отмечается, что наличие ОВГЗ с фиксированной доходностью и различными сроками погашения в портфеле позволит НБУ использовать их для проведения монетарных операций в случае возникновения такой необходимости.
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