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Закон о пенсионной реформе вступит в силу с 11 октября

10.10.2017 09:43
Закон опубликован в официальном издании Голос Украины и вступает в силу со следующего дня после публикации

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" сегодня, 10 октября, опубликован в издании Голос Украины.

Закон вступает в силу со следующего дня после публикации за исключением нескольких положений.

9 сентября стало известно, что документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

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Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.

Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.

С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия
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