 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.64  26.95   EUR:  31.07  31.71
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ нашел сотню нелегальных обменников

10.10.2017 10:49
По данным регулятора, каждый восьмой обмен валют в Украине работал нелегально
Фото - ЕРА

Национальный банк Украины за 9 месяцев этого года проверил 770 пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.

За это время выявлен 101 нелегальный пункт обмена валют: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменные пункты НБУ передает в правоохранительные органы.

НБУ начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В прошлом году регулятор проверил 362 пункта по обмену валюты в 14 регионах Украины.

По состоянию на 1 октября генеральные лицензии НБУ по валютно-обменным операциям имело 31 небанковское финансовое учреждение и Укрпочта. В Украине зарегистрировано 3537 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, обменный пункт, обмен валют
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров