НБУ нашел сотню нелегальных обменников

По данным регулятора, каждый восьмой обмен валют в Украине работал нелегально

Национальный банк Украины за 9 месяцев этого года проверил 770 пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.

За это время выявлен 101 нелегальный пункт обмена валют: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменные пункты НБУ передает в правоохранительные органы.

НБУ начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В прошлом году регулятор проверил 362 пункта по обмену валюты в 14 регионах Украины.

По состоянию на 1 октября генеральные лицензии НБУ по валютно-обменным операциям имело 31 небанковское финансовое учреждение и Укрпочта. В Украине зарегистрировано 3537 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.

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