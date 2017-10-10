Украина и Турция внесли изменения в налоговое соглашение
Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчы подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Протокол с Турцией предусматривает расширение термина "резидент" в соответствии с положениями модельной Конвенции ОЭСР. В новой редакции будет изложена статья об обмене информацией - предусматривается значительное расширение возможностей двух стран по обмену налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.
В договор включат новую статью относительно помощи во взыскании налогов, согласно которой страны будут предоставлять друг другу помощь во взыскании налоговых задолженностей.
"Украина и Турция должны осуществить внутренне государственные процедуры, необходимые для ратификации настоящего Протокола", - сообщает Министерство финансов.
Ранее Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций.
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