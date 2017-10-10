Поступления от единого соцвзноса с начала года выросли на 36,7%
В январе-сентябре поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 129,2 млрд грн. Это на 36,7%, или на 34,7 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.
В сентябре поступило 15,2 млрд грн ЕСВ, что на 39,5%, или на 4,3 млрд грн, превышает соответствующий показатель сентября прошлого года.
Наибольшие поступления ЕСВ с начала года зафиксированы в июне - 16,7 млрд грн и июле - 15,1 млрд грн.
Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2017 году составляет 141,3 млрд грн.
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