 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.59  26.91   EUR:  31.12  31.74
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Поступления от единого соцвзноса с начала года выросли на 36,7%

10.10.2017 13:00
По данным ГФС, по итогам 9 месяцев поступления ЕСВ составили 129,2 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

В январе-сентябре поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 129,2 млрд грн. Это на 36,7%, или на 34,7 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

В сентябре поступило 15,2 млрд грн ЕСВ, что на 39,5%, или на 4,3 млрд грн, превышает соответствующий показатель сентября прошлого года.

Наибольшие поступления ЕСВ с начала года зафиксированы в июне - 16,7 млрд грн и июле - 15,1 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2017 году составляет 141,3 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, единый социальный взнос, ГФС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров