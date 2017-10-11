НБУ пересмотрит прогноз по инфляции
Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, а с начала года - 10,2%. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Новый прогноз инфляции и временной горизонт возвращения инфляции к цели с помощью монетарных инструментов будет объявлен по результатам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики 26 октября 2017 года", - говорится в комментарии регулятора.
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В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.
По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.
Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.
Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.
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