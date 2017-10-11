НБУ пересмотрит прогноз по инфляции

Нацбанк намерен пересомтреть прогноз по инфляции после публикации данных Госстата

Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, а с начала года - 10,2%. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



"Новый прогноз инфляции и временной горизонт возвращения инфляции к цели с помощью монетарных инструментов будет объявлен по результатам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики 26 октября 2017 года", - говорится в комментарии регулятора.



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В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.



Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.



По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.



Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.



Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.



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