Гройсман заявил о начале выплат повышенных пенсий
Закон о повышении пенсий, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины, вступил в силу, с 11 октября начинается процесс начисления и выплат осовремененных пенсий. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сегодня вступил в силу закон. Мы начинаем процесс выплат повышенных пенсий. Вся система готова", - сказал глава правительства.
Премьер подчеркнул, что вводится новая система, которая позволит людям "получать справедливые пенсии". "Наши шаги предусматривают следующее: больше в Украине не будет минимальной пенсии в 946 грн, минимальная пенсия вырастет до 1452 грн. Меньше никто получать не будет. С этого месяца мы отменили налогообложения пенсий для работающих пенсионеров. Мы это отменяем, люди начинают получать полную пенсию. А дальше - повышение более чем 200 грн получат уже в этом месяце более 5,4 млн граждан. Всего же осовременивания предусмотрено для более 9 млн пенсионеров", - сказал Гройсман.
"Система сформирована таким образом, чтобы тот, кто больше работал - больше и получал. При этом мы забрали пенсии из рук политиков в руки пенсионеров. Осовременивание пенсий будет ежегодным и автоматическим", - сказал премьер-министр.
Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
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