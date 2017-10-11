Импорт без уплаты налогов: благо или искривление конкуренции

Как побороть ввоз импортной продукции в Украину без уплаты налогов (укр.)

Від часу падіння "залізної завіси", що відгороджувала Україну від західного світу, контрабанда стала невід"ємною частиною життя населення прикордонних територій й переросла у цілу галузь, що дає "роботу" тисячам українців. З року в рік підпільний товарооборот лише зростає, незважаючи на примарні намагання держави перекрити контрабандні стежки. Навіть більше, часто введення нових обмежень призводило не до ускладнення умов діяльності контрабандистів, а до ще більшого перетворення митниці на корупційний епіцентр країни. Без суттєвих змін на митниці, без перегляду окладу митників, без побудови якісних ризикоорієнтованих систем запровадження різного роду обмежень перетворювалось на корупційний потік. Він не лише ніяк не зменшував обертів контрабанди, а й суттєво ускладнював життя підприємствам, що прагнули вести чесний бізнес.



На сьогодні, одним з найбільш вживаних способів завезення продукції без сплати податків залишається розбиття великої партії товарі на дрібні поштові відправлення фізичним особам або перенесення їх через кордон фізичними особами ("піджаки"). Митним кодексом України передбачено, що товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що пересилаються на адресу одного одержувача - не є об'єктами оподаткування митними платежами. Відтак, цим часто користуються недобросовісні підприємці, отримуючи комерційні партії під виглядом товарів для власного споживання, уникаючи таким чином сплати податків та зборів до бюджету.

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Попередні спроби обмежити мінімальний поріг для ввезення (пересилання) товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях без оподаткування до рівня 22 євро були не виваженими та закономірно стикнулися з хвилею протесту, оскільки зачіпали інтереси громадян, які здійснювали ввезення (пересилання) товарів виключно для власних потреб. Крім того, з урахуванням кількості міжнародних поштових та експрес-відправлень, які проходять митне оформлення на рік (у 2016 році - 25 мільйонів), вартість адміністрування цих процедур ймовірно перевищили фіскальний ефект від оподаткування цих товарів. Єдиним розумним вирішенням даної ситуації має стати продумане системне рішення, яке б враховувало інтереси громадян, держави та чесного бізнесу.



На щастя, існує великий міжнародний досвід щодо цього питання. Згідно інформації Всесвітньої митної організації, багатьма країнами впроваджується своєрідне порогове значення вартості поштового замовлення, яке не оподатковується митними зборами та порогове значення вартості, перевищивши яке платник має сплатити не лише митні збори, але й інші непрямі податки - акцизи та ПДВ.



В той же час у країнах з подібним рівнем розвитку інституцій - РФ, Грузія, Казахстан тощо - окрім вартісних бар"єрів встановлюються ще й часові. Так, порогове значення вартості ввезеного товару складає певну суму, проте при повторному придбанні товару тим самим отримувачем з-за кордону певний період покупець буде змушений сплатити всі митні платежі, незважаючи на вартість чи інші характеристики другої покупки.

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Проаналізувавши світовий досвід та моделі, які можуть бути використані для України - експерти з питань податкової та митної політики та представники профільних бізнес асоціацій дійшли до висновку, що цінове значення порогу для ввезення (пересилання) без оподаткування на цей час є оптимальним для нашої країни (150 євро), а є сенс обмежити кількість посилок за певний період часу (наприклад - 1 або 2 на місяць), які можуть ввозитися (пересилатися) без оподаткування. При цьому, кожна наступна посилка понад встановлене порогове значення підлягатиме оподаткуванню незалежно від вартості.



Схожі підходи видається доцільним використати і щодо "піджаків", які переносять комерційні партії товарів через кордон під виглядом товарів для власного споживання. Обмеження кількості на місяць надасть можливість завозити будь які товари звичайним громадянам, при цьому зменшить можливості для тих, хто будує схеми з подрібнення та перевезення комерційних партій товарів без сплати податків.



Проте, існує ймовірність, що запровадження даних обмежень не принесе очікуваного результату без змін в інституційному середовищі ДФС та митниці. Адже на сьогодні податкова та митна служба подібна до піраміди, в якій корупційні платежі рухаються знизу догори, годуючи численні сім"ї службовців на всіх рівнях. Без докорінних змін у системі функціонування податкової та митної служби впровадження нових обмежень по кількості посилок з-за кордону ризикує перетворитись на чергове джерело наповнення кишень корумпованих службовців.



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Зважаючи на те, що верхівка корупційної піраміди підпирає вище керівництво країни, справедлива зміна правил гри у податковій та на митниці неможлива без наявності в останніх політичної волі. Більше того, нові обмеження здатні підійняти нову хвилю критики, спричинивши в суспільстві резонанс. Тому комплексний підхід повинен разом з обмеженнями ввезення товарі без сплати податків, вдарити по корупційних чиновниках, які наживаються у податковій та митниці.



Представники бізнес-асоціацій та експертне середовище концептуально підтримують законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення потоків не оподаткованих товарів у комерційних цілях, замаскованих під поштові перевезення фізичними особами та перенесення через кордон. Разом з тим, ми закликаємо владу не зупинятись лише на цьому, та продовжити боротьбу з коренем контрабанди - корупційними повноваженнями податківців, митників та інших служб, що працюють на кордоні.

Сергій Овсієнко, голова Асоціації імпортерів та дистриб"юторів автокомпонентів АІДА,

учасник Коаліції бізнес-асоціацій "За детінізацію економіки"