Порошенко утвердил состав Национального инвестиционного совета
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о Национальном инвестиционном совете и утвердил его персональный состав, сообщает пресс-служба главы государства.
"Практически каждый участник приглашался лично и каждый подтвердил свое участие", - сообщил секретарь Национального инвестиционного совета, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.
"В Совет вошли СЕО и главы правлений компаний уровня Fortune 500. Здесь только два институциональных инвестора - ЕБРР и IFC, ключевые из работающих в Украине.
Остальные приглашенные члены совета - инвесторы стратегические. Это руководители Cargill, General Electric, ArselorMittal, Louis Dreyfus, Socar, Citigroup, Engie, Metro, Unilever, Holtec, DP World, Vitol, Bunge, Posco Daewoo и Huawei - компаний, активно инвестирующих в Украину и тех, кто только открывает для себя ее возможности", - добавил Ложкин.
Также право совещательного голоса в совете получили представители Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации.
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