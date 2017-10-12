В пенсионном законе не прописали перерасчет выплат в ОРДЛО

Глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что в законе не прописали перерасчет пенсий на оккупированных территориях Донбасса

Вопрос перерасчета пенсий гражданам, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях, законом не определен и остается открытым. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на пресс-завтраке в четверг, сообщает Укринформ.

"Этот вопрос сегодня законом не определен. Соответственно, как мы будем перечислять пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, я сегодня вам сказать не могу, по общему правилу подобные перерасчеты делают органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. Органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы тех людей, которые живут на неподконтрольной территории, у нас нет. И нет физической и технической возможности это сделать", - сообщил Рева.

"С людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, также будут проблемы, потому что для осуществления перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим, найдем механизм, чтобы эти люди не пострадали", - добавил министр.

По его словам, этот вопрос решат через месяц-два.

"Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше", - подчеркнул Рева.

Ранее Рева призвал региональные отделения Пенсионного фонда не позволить боевикам легализоваться в пенсионных фондах для получения повышенных украинских пенсий.

Напомним, закон о повышении пенсий, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины, вступил в силу, с 11 октября начинается процесс начисления и выплат осовремененных пенсий.

Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

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