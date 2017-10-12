В России выпустили новую купюру с украинским Севастополем

На банкноту в 200 российских рублей попали достопримечательности оккупированного Россией Севастополя

12 октября Банк России представил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Символы для новых банкнот якобы выбирали общероссийским голосованием.

На банкноту в 200 рублей попали достопримечательности оккупированного Россией Севастополя, на банкноту в 2000 рублей - Владивосток.

Как отмечается на сайте центробанка РФ, символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.

Сообщается, что по итогам всероссийского социологического исследования были выбраны 10 финалистов. "На последнем этапе конкурса голосованием, в котором приняли участие более 3 млн. человек, были определены победители - символы Дальнего Востока и Севастополя", - сообщили в Банке России.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.