В России выпустили новую купюру с украинским Севастополем
12 октября Банк России представил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Символы для новых банкнот якобы выбирали общероссийским голосованием.
На банкноту в 200 рублей попали достопримечательности оккупированного Россией Севастополя, на банкноту в 2000 рублей - Владивосток.
Как отмечается на сайте центробанка РФ, символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.
Сообщается, что по итогам всероссийского социологического исследования были выбраны 10 финалистов. "На последнем этапе конкурса голосованием, в котором приняли участие более 3 млн. человек, были определены победители - символы Дальнего Востока и Севастополя", - сообщили в Банке России.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.
После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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