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ГПУ выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн

13.10.2017 09:24
В Киеве ряд руководителей предприятий организовали схему, связанную с отмыванием денег

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по фактам манипуляций с ценными бумагами, в результате которых в оборот на фондовом рынке попали "мусорные" ценные бумаги на общую сумму около 25 млрд грн.

Расследование проводится по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство).

В Генпрокуратуре заявляют, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, используют фиктивные фирмы и финансовые операции со средствами, поступившими из якобы приобретенных ценных бумаг, векселей от предприятий реального сектора экономики.

"Полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации", - заявили в ГПУ.

Отмечается, что таким образом, ежемесячно, по этой схеме реальному сектору экономики реализовывали "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн.

"В результате этой преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн", - отметили в ГПУ.

Сейчас проводятся обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в схеме и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к ней.

Напомним, накануне НКЦБФР сообщила, что в помещении ведомства проводятся следственные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ценные бумаги, Генпрокуратура
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