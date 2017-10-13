Украина и Швейцария внесут изменения в налоговое соглашение

Правительства Украины и Швейцарии намерены изменить соглашение об устранении двойного налогообложения

Правительства Украины и Швейцарии в ближайшее время подпишут протокол о внесении изменений в соглашение об устранении двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи министра финансов Украины Александра Данилюка с министром финансов Швейцарии Или Мауэром.



В рамках встречи обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Швейцарией.



Одним из ключевых вопросов стало внесение изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Швейцарии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.



Стороны договорились в быстрые сроки обработать и подписать протокол о внесении соответствующих изменений.



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