Украина и Швейцария внесут изменения в налоговое соглашение
Правительства Украины и Швейцарии в ближайшее время подпишут протокол о внесении изменений в соглашение об устранении двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам встречи министра финансов Украины Александра Данилюка с министром финансов Швейцарии Или Мауэром.
В рамках встречи обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Швейцарией.
Одним из ключевых вопросов стало внесение изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Швейцарии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.
Стороны договорились в быстрые сроки обработать и подписать протокол о внесении соответствующих изменений.
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