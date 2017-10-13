НБУ запретил в Украине оборот российских купюр с видами Крыма

НБУ запретил банкам осуществлять расчеты купюрами и изображениями объектов на оккупированных Россией территориях Украины

Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами центробанка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, или с текстами, касающимися оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке или продаже наличной иностранной валюты между банками.



Также финансовым учреждениям и Укрпочте запрещается при осуществлении или выплате переводов принимать и выдавать банкноты и монеты страны-агрессора с изображением карт, символов, зданий, памятников, памяти "достопримечательностей археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.



Эти правила вводятся постановлением НБУ N103, которое вступает в силу 17 октября.



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