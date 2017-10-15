Польша отказывается от кредита МВФ - министр финансов

Польша откажется от кредита МВФ на $9 млрд, потому что может себе это позволить, заявил министр финансов

Фото: EPA

Польша намерена отказаться от кредита Международного валютного фонда в сумме $9,2 млрд. Об этом написал вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.



"Мы отказались от кредитной линии в размере $9,2 млрд. Экономика Польши находится в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил Моравецкий.



Reuters пишет, что такое решение власти могли принять после получения рекордной прибыли бюджета в сумме около 5 млрд злотых ($1,36 млрд) с января по август. Кроме того, ВВП за этот период вырос примерно на 4%.



В январе Совет директоров МВФ одобрил гибкую кредитную линию для Польши в сумме около 6,5 млрд СПЗ, или €8,2 млрд на тот момент.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter