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Польша отказывается от кредита МВФ - министр финансов

15.10.2017 10:10
Польша откажется от кредита МВФ на $9 млрд, потому что может себе это позволить, заявил министр финансов
Фото: EPA

Польша намерена отказаться от кредита Международного валютного фонда в сумме $9,2 млрд. Об этом написал вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.

"Мы отказались от кредитной линии в размере $9,2 млрд. Экономика Польши находится в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил Моравецкий.

Reuters пишет, что такое решение власти могли принять после получения рекордной прибыли бюджета в сумме около 5 млрд злотых ($1,36 млрд) с января по август. Кроме того, ВВП за этот период вырос примерно на 4%.

В январе Совет директоров МВФ одобрил гибкую кредитную линию для Польши в сумме около 6,5 млрд СПЗ, или €8,2 млрд на тот момент.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Кредит, МВФ, Польша
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