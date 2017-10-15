Семерак: Украине надо существенно повысить экологический налог
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак считает, что в Украине нужно повысить экологический налог. Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели.
Если в разных странах мира налог на выбросы углекислого газа выше €1 за тонну, то в Украине он составляет всего 37 копеек, отметил Семерак.
По его словам, самые низкие ставки в Мексике и Польше - на уровне €1за тонну, но в Украине этот показатель в сто раз ниже. В то же время, в Швеции он составляет €118 за тонну, в Финляндии - €54-58, в Норвегии - от €3 до €47, в Дании - €23, в Великобритании - €22, в Ирландии - €20.
"Когда я начал об этом говорить, то сразу восстали и металлурги, и "независимые" депутаты. Дескать, что вы делаете? Если ставка будет на уровне Польши, то цена за тонну металла возрастет на $5, а это сделает нас неконкурентными на мировых рынках, упадет экономика, и так далее. Я прошу прощения: они продают металл по мировым ценам, а налог будут платить 37 копеек? Это ли не абсурд?", - сказал Семерак.
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