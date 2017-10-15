 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.58  26.87   EUR:  31.32  31.88
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Семерак: Украине надо существенно повысить экологический налог

15.10.2017 14:22
Министр экологии считает, что налог на выбросы углекислого газа в Украине надо поднять
Остап Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак считает, что в Украине нужно повысить экологический налог. Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели.

Если в разных странах мира налог на выбросы углекислого газа выше €1 за тонну, то в Украине он составляет всего 37 копеек, отметил Семерак.

По его словам, самые низкие ставки в Мексике и Польше - на уровне €1за тонну, но в Украине этот показатель в сто раз ниже. В то же время, в Швеции он составляет €118 за тонну, в Финляндии - €54-58, в Норвегии - от €3 до €47, в Дании - €23, в Великобритании - €22, в Ирландии - €20.

"Когда я начал об этом говорить, то сразу восстали и металлурги, и "независимые" депутаты. Дескать, что вы делаете? Если ставка будет на уровне Польши, то цена за тонну металла возрастет на $5, а это сделает нас неконкурентными на мировых рынках, упадет экономика, и так далее. Я прошу прощения: они продают металл по мировым ценам, а налог будут платить 37 копеек? Это ли не абсурд?", - сказал Семерак.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Налогообложение
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров