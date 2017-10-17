Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,87 коп до 26,5060 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,88 коп - до 26,8415 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,7 грн.



Средний курс покупки евро упал на 17,20 коп и составляет 31,1390 грн, средний курс продажи - упал на 7,12 коп до 31,8215 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,59 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,259 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп до 4,703 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,63 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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