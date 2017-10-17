Физлица-предприниматели выплатили 11 млрд грн единого налога

За январь-сентябрь от физлиц предпринимателей в бюджет поступило более 11 млрд грн единого налога

За девять месяцев текущего года в бюджет с единого налога от физических лиц-предпринимателей поступило 11,1 млрд грн. Об этом рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Павел Дроняк.



Эта сумма на 3,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года - 7,4 млрд грн. Темп роста поступлений по единому налогу составляет 151,1%.



"Ежегодно ГФС фиксирует динамику увеличения поступлений от плательщиков единого налога на 2-3 млрд грн. 70% отчислений в основном приходятся на предпринимателей третьей группы", - отметил Дроняк.



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