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Физлица-предприниматели выплатили 11 млрд грн единого налога

17.10.2017 11:51
За январь-сентябрь от физлиц предпринимателей в бюджет поступило более 11 млрд грн единого налога
Фото: пресс-служба НБУ

За девять месяцев текущего года в бюджет с единого налога от физических лиц-предпринимателей поступило 11,1 млрд грн. Об этом рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц  Государственной фискальной службы (ГФС) Павел Дроняк.

Эта сумма на 3,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года - 7,4 млрд грн. Темп роста поступлений по единому налогу составляет 151,1%.

"Ежегодно ГФС фиксирует динамику увеличения поступлений от плательщиков единого налога на 2-3 млрд грн. 70% отчислений в основном приходятся на предпринимателей третьей группы", - отметил Дроняк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: единый налог, Налогообложение, ГФС
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