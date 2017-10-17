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Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 45 млрд грн

17.10.2017 18:16
Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 45 млрд грн

Госфинмониторинг в этом году обнаружил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

За девять месяцев в правоохранительные органы направлено более полутысячи материалов.

"По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро", - сообщил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Значительная работа проводится Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. За девять месяцев в правоохранительные органы передано 164 таких материалов, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд грн. Всего за весь период проведения расследований (март 2014-сентябрь 2017) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших чиновников на сумму 216,7 млрд грн, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте $1,54 млрд.

Особое внимание Госфинмониторинг уделял поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за границей. "По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - сказал Черкасский.

Совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). За девять месяцев Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн грн. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме человек в 47,63 млн грн заблокирован.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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