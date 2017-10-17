В НБУ объяснили снижение курса гривни в сентябре-октябре

Снижение курса гривни в сентябре и первой половине октября объясняется сезонными явлениями, сообщил и.о. главы НБУ

Снижение курса гривни в последние несколько недель объясняется сезонными явлениями. Об этом рассказал и.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий Укринформу.



"В сентябре и в начале октября, на наш взгляд, колебания были вызваны, прежде всего, определенными сезонными факторами. Например, в этот период уже не производится экспорт старого урожая и еще не начался экспорт нового, но аграрии уже закупают горюче-смазочные материалы на будущее. Кроме того, ожидания, которые анонсировались летом, что курс будет расти, также сработали как психологический фактор. Однако на сегодня у нас нет оснований говорить, что гривня резко и существенно девальвировала, поскольку фундаментальные факторы для ее курса сейчас благоприятные - мировые цены на товары украинского экспорта, особенно на сталь, высоки, к тому же скоро начнет поступать валютная выручка от нового урожая", - сообщил Смолий.



Он напомнил, что у НБУ достаточный уровень международных резервов - $18,6 млрд на начало октября, что является максимумом с начала 2014 года.



При этом правительство в своем законопроекте о госбюджете заложило на конец 2018 технический курс доллара на уровне 30,1 грн. Нынешний показатель в госбюджете составляет 27,2-27,7 грн/долл.



"Министерство финансов использует эти расчеты, чтобы посчитать бюджет. В Национальном банке - курсообразования рыночное, поэтому мы не можем сейчас сказать, будет ли курс по 30 или по 27 грн/долл. Если посмотреть на реальную ситуацию сегодня и сравнить ее прогнозам, заложенными в бюджете на этот год, они явно не оправдаются, так как реальный курс будет ниже прогнозируемого. Иными словами, для того, чтобы он в среднем за год достиг отметки 27,8, уже сейчас и до конца года надо иметь ежедневный курс под 30 грн/долл", - объяснил Смолий.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.