Украина нарастила экспортный минус: импорт из России вырос на 37%
За январь-август текущего года Украина увеличила объем экспорта товаров в Россию на 17,7%, до $2,6 млрд, импорт товаров из РФ вырос на 37,2%, до $4,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным Госстата, за отчетный период дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $3,279 млрд. Это в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года - $1,4 млрд. Экспорт товаров за восемь месяцев этого года вырос на 21,1%, до $27,5 млрд, импорт - на 27,4%, до $30,7 млрд.
Объем экспорта товаров в страны ЕС вырос на 27,9%, до $11 млрд, импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до $13 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus