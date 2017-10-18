Украина нарастила экспортный минус: импорт из России вырос на 37%

По данным Госстата, за восемь месяцев текущего года дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $3,279 млрд

За январь-август текущего года Украина увеличила объем экспорта товаров в Россию на 17,7%, до $2,6 млрд, импорт товаров из РФ вырос на 37,2%, до $4,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, за отчетный период дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $3,279 млрд. Это в 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года - $1,4 млрд. Экспорт товаров за восемь месяцев этого года вырос на 21,1%, до $27,5 млрд, импорт - на 27,4%, до $30,7 млрд.

Объем экспорта товаров в страны ЕС вырос на 27,9%, до $11 млрд, импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до $13 млрд.

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