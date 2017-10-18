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Минфин США поможет реформировать ГФС

18.10.2017 10:39
Министр финансов Украины Александр Данилюк и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили прогресс экономических реформ в Украине
Стивен Мнучин, Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Украины Александр Данилюк и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили прогресс экономических реформ в Украине, выполнение программы Международного валютного фонда (МВФ) и успешный выход Украины на международные рынки капитала. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минфина.

По итогам встречи Мнучин от имени своего министерства выразил готовность помочь Украине в направлении комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Данилюк также встретился со специальным советником президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсейгером.

Во время этой встречи стороны обсудили прогресс в сотрудничестве Украины с МВФ и реформы, необходимые для успешного завершения программы в 2019 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, США, ГФС, Данилюк
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