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МВФ отложил новый транш для Украины - СМИ

18.10.2017 12:07
Переговоры министра финансов Данилюка с представителями МВФ были безрезультатны, поэтому выделение новых траншей Украине откладывается
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на источники в правительстве.

Переговоры министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ стали последними по этому вопросу. Правительство Украины предложило Фонду новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета.

МВФ занял принципиальную позицию - никаких ретроактивных изменений.

В правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года, пишет издание.

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По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ, Данилюк
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