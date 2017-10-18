МВФ отложил новый транш для Украины - СМИ

Переговоры министра финансов Данилюка с представителями МВФ были безрезультатны, поэтому выделение новых траншей Украине откладывается

Международный валютный фонд (МВФ) категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на источники в правительстве.



Переговоры министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ стали последними по этому вопросу. Правительство Украины предложило Фонду новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета.



МВФ занял принципиальную позицию - никаких ретроактивных изменений.



В правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года, пишет издание.



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По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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