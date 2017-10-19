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Комитет рекомендует принять проект бюджета-2018 в первом чтении

19.10.2017 11:30
Парламентский комитет рекомендует депутатам принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде Украины принять проект государственного бюджета на 2018 год в первом чтении. Об этом говорится в сообщении комитета на официальном сайте парламента.

"Рекомендовать Верховной Раде проект постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год", подготовленный Комитетом по вопросам бюджета, принять за основу и в целом", - гласит сообщение.

По регламенту законопроект о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления парламента относительно выводов и предложений к данному законопроекту.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Законотворчество, Госбюджет
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