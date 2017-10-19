Комитет рекомендует принять проект бюджета-2018 в первом чтении

Парламентский комитет рекомендует депутатам принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде Украины принять проект государственного бюджета на 2018 год в первом чтении. Об этом говорится в сообщении комитета на официальном сайте парламента.



"Рекомендовать Верховной Раде проект постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год", подготовленный Комитетом по вопросам бюджета, принять за основу и в целом", - гласит сообщение.



По регламенту законопроект о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления парламента относительно выводов и предложений к данному законопроекту.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.