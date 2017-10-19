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ЕБРР выпустил облигации на $10 млн под гривню

19.10.2017 15:36
Европейский банк реконструкции и развития выпустил евробонды с привязкой к гривневым активам
Фото: cbw.ge

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил еврооблигации с привязкой к гривневым активам. Об этом пишет FinClub.

ЕБРР выпустил в Великобритании годовые еврооблигации на $10 млн 2 августа, но о нем стало известно только сейчас.

Еврооблигации номиналом по $500 тыс. размещались публично по открытой подписке на Лондонской фондовой бирже. Их доходность составила 9,5% годовых, а срок погашения - 2 августа 2018 года.

Организатором размещения стал ING Wholesale Banking (Лондон), депозитарии - Euroclear Bank, Clearstream Banking.

Эти еврооблигации (ISIN XS1650147587) выпускались в привязке к гривне. Таким путем ранее пошли Citigroup и Nomura, которые выпускали еврооблигации, обеспеченные гривневыми госбондами.

Гривневые облигации ЕБРР может выпускать с 2013 года, но пока он не воспользовался возможностью выпускать такие бумаги.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР
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