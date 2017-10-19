ЕБРР выпустил облигации на $10 млн под гривню
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил еврооблигации с привязкой к гривневым активам. Об этом пишет FinClub.
ЕБРР выпустил в Великобритании годовые еврооблигации на $10 млн 2 августа, но о нем стало известно только сейчас.
Еврооблигации номиналом по $500 тыс. размещались публично по открытой подписке на Лондонской фондовой бирже. Их доходность составила 9,5% годовых, а срок погашения - 2 августа 2018 года.
Организатором размещения стал ING Wholesale Banking (Лондон), депозитарии - Euroclear Bank, Clearstream Banking.
Эти еврооблигации (ISIN XS1650147587) выпускались в привязке к гривне. Таким путем ранее пошли Citigroup и Nomura, которые выпускали еврооблигации, обеспеченные гривневыми госбондами.
Гривневые облигации ЕБРР может выпускать с 2013 года, но пока он не воспользовался возможностью выпускать такие бумаги.
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