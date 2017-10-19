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ГФС пересмотрит критерии определения крупных плательщиков

19.10.2017 16:22
Критерии определения крупных налогоплательщиков в Украине устарели, считают в ГФС
Фото: пресс-служба НБУ

Критерии, по которым в Украине определяются крупные плательщики налогов, на сегодняшний день устарели и нуждаются в пересмотре. Об этом сообщил глава Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов, пишет УНИАН.

"Мы сделали на сегодня анализ, кто подпадает под критерий крупные плательщики налогов на следующий год. И на сегодня таким критериям соответствуют 2,5 тыс. плательщиков в нашем государстве На сегодня критерии очень устарели, и есть необходимость их изменять и пересматривать", - сказал он.

По словам Бамбизова, на сегодняшний день в Украине в реальности таких налогоплательщиков насчитывается около 900. "Кого бы я хотел видеть там в будущем? Я хотел бы видеть предприятия, которые создают в нашем государстве добавленную стоимость… Если мы посмотрим на структуру бюджета, то именно налог на добавленную стоимость занимает первое место из всех налогов по наполнению госбюджета Украины", - сказал Бамбизов.

Второе место, по его словам, занимает акцизный налог, третье - рентная плата.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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