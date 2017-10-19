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ВБ прогнозирует рекордный рост ВВП в Европе и Центральной Азии

19.10.2017 17:50
Рост экономики в Европе и Центральной Азии в этом году достигнет 2,2%, считают во Всемирном банке
Фото: EPA

Экономический рост в Европе и странах Центральной Азии достигнет 2,2% в 2017 году. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ), сообщает Investing.

Это самый сильный рост в регионе с 2011 года, отмечает ВБ.

"Рост в Европе и Центральной Азии происходит за счет более сильного промышленного производства и увеличения экспорта в последние месяцы, что приводит к тому, что большинство стран региона выходят из рецессии", - отмечают эксперты ВБ.

Уровень безработицы снизился ниже докризисного уровня в нескольких странах, в то время как трудовая занятость превысила уровень 2008 года.

"Рост возвращается в регион, что, безусловно, является хорошей новостью", - говорит главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер. - В то же время, новые технологии, обеспечивающие возможности роста, приводят к большей неопределенности. Это усиливает беспокойство. И недавние опасения по поводу притока беженцев можно рассматривать как проявление этой повышенной тревоги".

В последние годы в регионе Европы и Центральной Азии произошло резкое увеличение числа беженцев и лиц, ищущих убежище, с 3,7 млн человек в 2014 году до 6,4 млн в 2016 году. Этот приток создает новые проблемы и вызывает повышенную обеспокоенность общественности в связи с миграцией.

Вместе с тем в докладе отмечается, что беженцы и лица, ищущие убежища, составляют лишь небольшую долю от общего числа мигрантов в странах региона - за исключением Турции, в которой в 2016 году находилось 3,1 млн беженцев.

ВБ рекомендует странам региона проводить политику, обеспечивающую успешную интеграцию мигрантов в общество, с тем чтобы в полной мере использовать преимущества миграции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк, Экономика, ЕС
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