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Основная миссия МВФ не приедет до назначения главы НБУ

02.10.2017 11:11
Приезд основной миссии МВФ отложен из-за того, что пока не назначен новый глава НБУ, сообщили представители регулятора
Фото: пресс-служба МВФ

Приезд основной миссии МВФ откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Национального банка Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на источники в НБУ.

"Президент пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы НБУ в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему. Отсутствие даты приезда миссии - принуждение к диалогу", - сообщил источник.

В МВФ косвенно подтвердили эту информацию. "Президент обещал Лагард (директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард - ред.) внести кандидатуру, а теперь его устраивает Смолий (заместитель председателя НБУ Яков Смолий в статусе и.о. - ред.)", - сказал собеседник в Фонде.

Собеседник в Администрации президента говорит, что другого кандидата, кроме главы Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, они не планировали вносить в парламент. При этом, по данным FinClub, на пост главы НБУ рассматриваются не только кандидатуры Лавренчука и Смолия.

"МВФ хочет открытый процесс отбора кандидата", - добавил источник в Нацбанке.

На прошлой неделе сообщалось, что президент Петр Порошенко предложит кандидатуру Смолия на этот пост.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ
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