НБУ объяснил падение курса гривни в сентябре
Национальный банк Украины (НБУ) объясняет снижение курса гривни в сентябре ростом спроса энерготрейдеров на иностранную валюту. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре на сайте регулятора.
В течение месяца курс гривни к доллару США девальвировал на 3,7% (однако по сравнению с начала года курс гривни укрепился на 2,5%).
"Девальвационное давление на гривню в сентябре имело главным образом сезонный характер, который вызван традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке", - отмечает НБУ.
Кроме того, снизились объемы предложения наличной валюты со стороны граждан при одновременном росте спроса на нее, что в значительной степени также объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения.
НБУ проводил операции по продаже иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.
Отрицательное сальдо операций НБУ по продаже иностранной валюты в сентябре составило почти $166 млн (с начала года объемы чистой покупки составляли $1,5 млрд).
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