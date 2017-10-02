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Госдолг Украины в августе вырос на $0,5 млрд

02.10.2017 14:53
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 1 сентября составил $76,56 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе вырос в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,7%, - до $76,56 млрд. Об этом Министерство финансов Украины сообщает на официальном сайте.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 12,82 млрд грн, или на 0,7%, - до 1,96 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг вырос на 7,9% в долларовом эквиваленте, на 1,5% - в гривневом эквиваленте.

Прямой внешний долг за месяц сократился на $0,14 млрд до $37,3 млрд, тогда как прямой внутренний долг вырос до 692,49 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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