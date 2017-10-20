Новые пенсии повлияют на субсидии в 2018 году - Рева
Повышение пенсий не отразится на назначении субсидий этой зимой, но их учтут при назначении субсидии в 2018 году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в Верховной Раде сегодня, 20 октября.
Он добавил, что сейчас ходит много слухов, что из-за повышения пенсий уменьшат субсидии.
"Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидии, назначенной на отопительный сезон 2017-2018 годов. Новый размер пенсий будет учтен при назначении субсидий только с мая месяца 2018 года. Следовательно, никакого уменьшения субсидий (во время текущего отопительного сезона - ред.) за счет увеличения пенсий не произойдет", - подчеркнул министр.
11 октября закон о повышении пенсий, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины, вступил в силу.
Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
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