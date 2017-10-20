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Кабмин подготовил решение для переноса бюджетных средств

20.10.2017 16:21
Подготовлен законопроект, который дает возможность использовать средства на капитальные расходы с переходом на следующий год
Геннадий Зубко

Правительство подготовило законопроект, который дает возможность использовать средства, направленные на капитальные расходы и стратегические проекты с переходом на следующий год. Об этом сегодня, 20 октября, рассказал вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба.

"Этот вопрос создания специального фонда, который может быть наполнен с переходом на следующий год, уменьшит нагрузку на расходы государственного бюджета в конце года и даст возможность выполнения работ в течение двух бюджетных периодов", - отметил Геннадий Зубко.

Также вице-премьер отметил ежегодное увеличение государственной поддержки на объединенные территориальные общины и региональное развитие. "Начинали с 3 млрд грн Госфонда регионального развития и 1 млрд грн субвенций на ОТГ. В этом году эта сумма выросла до 3,5 млрд грн и 1,5 млрд грн, соответственно", - сообщил Зубко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет
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