Межбанк закрылся котировками доллара 26,545/26,565

В пятницу, 20 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,51/26,53, к закрытию котировки составили 26,545/26,565

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,545. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,565.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4611/0,4620, к закрытию котировки составили 0,4610/0,4616.

Торги по евро начались с котировок 31,3321/31,3531, к закрытию котировки составили 31,2992/31,3227.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.