Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 0,27 коп до 26,4530 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,12 коп - до 26,7425 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,56 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.



Средний курс покупки евро упал на 4,33 коп и составляет 31,0437 грн, средний курс продажи - упал на 4,46 коп до 31,6611 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,49 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,202 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 4,665 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*



USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4530 26,7425 0,4202 0,4665 31,0437 31,6611 Медиана 26,5000 26,7450 0,4300 0,4650 31,1000 31,7000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.