Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,00 коп до 26,4603 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,70 коп - до 26,7383 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,56 грн, минимальный курс продажи - 26,6 грн.



Средний курс покупки евро упал на 4,40 коп и составляет 31,0430 грн, средний курс продажи - упал на 5,47 коп до 31,6510 грн. Продать евро дороже можно за 31,28 грн, купить дешевле - за 31,45 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 4,296 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп до 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4603 26,7383 0,4296 0,4669 31,0430 31,6510 Медиана 26,5000 26,7450 0,4400 0,4650 31,0500 31,7000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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