Дефицит госбюджета США вырос до $666 млрд
Дефицит бюджета США за год вырос на $80 млрд и составил $665,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Больший дефицит в последний раз был зафиксирован в 2013 году, отмечает издание. За всю историю США это шестой максимум.
Увеличение дефицита объясняется увеличением расходов на 3% в текущем году из-за существенных трат на медицину и социальные программы.
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что такой показатель являются тревожным звонком для Белого дома. Он считает, что проблему можно решить при помощи налоговой реформы и оптимизации бюджетных расходов.
Минфин США ожидает роста дефицита бюджета до $1,5 трлн в связи с планами Белого дома по сокращению налогов.
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